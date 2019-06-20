ЦИК зарегистрировала списки "Голоса", "Свободы" и Радикальной партии

На 19 июня зарегистрированы 839 кандидатов в нардепы, включенных в списки 5 политических партий.

ЦИК зарегистрировала списки "Голоса", "Свободы" и Радикальной партии
Фото: 112

На заседании 19 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 675 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки партий, в многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Согласно сообщению пресс-службы ЦИК, в частности, зарегистрированы 224 кандидата в народные депутаты по списку ВО "Свобода"; 217 - Радикальной партии Олега Ляшко; 175 - политической партии "Голос"; 59 - ВО "Факел".

Таким образом, по состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировала 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 5 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 179 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, в том числе

108 баллотирующихся в порядке самовыдвижения, 71 - выдвинутых политическими партиями.

По состоянию на 19 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 761 кандидат в народные депутаты, в том числе 618 баллотирующихся в порядке самовыдвижения и 143 - выдвинутых политическими партиями.

Напомним, первый партийный список на выборы в Раду - 164 кандидата в нардепы от "Гражданской позиции" - ЦИК зарегистрировала 17 июня.


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