Спецдокладчица ООН призвала ввести санкции против топовых чиновников Саудовской Аравии и принца за убийство Хашогги

Саудовская Аравия признала убийство журналиста только под давлением общественности, но не признает ответственности наследного принца.

Спецдокладчица ООН призвала ввести санкции против топовых чиновников Саудовской Аравии и принца за убийство Хашогги
Джамаль Хашогги
Фото: 24tv.ua

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и другие высокопоставленные чиновники страны несут ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спецдокладчицу Организации Объединенных Наций по вопросу внесудебных казней Агнес Калламар.

В своем докладе Калламар призвала мировых лидеров расширить санкции, включив в списки ограничений наследного принца и его личные активы до тех пор, пока тот не докажет, что не несет никакой ответственности за убийство журналиста.

"Попытка похищения - тоже нарушение международного права в области прав человека. Оба расследования, которые проводили Саудовская Аравия и Турция, не соответствуют международным стандартам проведения следствия по незаконным смертей", - отметила Калламар.

Докладчица заявила, что Саудовская Аравия должна извиниться перед Турцией, США и семьей Джамаля Хашогги, а также признать вину в его убийстве и прекратить суд над 11 подозреваемыми.

В начале этого года Калламар вместе с группой судебных и юридических экспертов отправилась в Турцию, где изучила доказательства от турецких властей. По ее данным, необходимо дальнейшее расследование индивидуальной ответственности высших саудовских чиновников и самого принца.

Напомним, проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.

19 октября страны "большой семерки" и Евросоюз призвали Эр-Рияд без промедления расследовать дело об исчезновении саудовского журналиста. В тот же день генеральный консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отаиби был отстранен от должности. В свою очередь, проживающий в Германии саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд в интервью медиакомпании Deutsche Welle назвал королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению Хашогги.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Аваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации ДонбассаАваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации Донбасса
СБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской областиСБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области
Экспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочияЭкспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочия
Блок рекламы


Похожие новости
Возле АП устроили акцию против использования животных в циркеВозле АП устроили акцию против использования животных в цирке
США продлили санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновниковСША продлили санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновников
НАБУ завершило расследование по второму делу против ТрухановаНАБУ завершило расследование по второму делу против Труханова
ГБР задержало группу чиновников и полицейских, подозреваемых в вымогательстве $500 тыс.ГБР задержало группу чиновников и полицейских, подозреваемых в вымогательстве $500 тыс.
Послы ЕС утвердили продление санкций против РоSSии еще на годПослы ЕС утвердили продление санкций против РоSSии еще на год
Украина призывает усилить санкции против РоSSии из-за новых арестов в КрымуУкраина призывает усилить санкции против РоSSии из-за новых арестов в Крыму
Мэр Ромен подал иск против автора петиции о своей отставкеМэр Ромен подал иск против автора петиции о своей отставке
В Казахстане в день выборов задерживают митингующих против избрания преемника НазарбаеваВ Казахстане в день выборов задерживают митингующих против избрания преемника Назарбаева
Премьер-министр Саксонии выступил за отмену санкций против РоSSииПремьер-министр Саксонии выступил за отмену санкций против РоSSии
Иран назвал новые санкции США "экономическим терроризмом"Иран назвал новые санкции США "экономическим терроризмом"
Последние новости
Подгружаем последние новости