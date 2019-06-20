Новостей.COM ⇒ Политика

Окружной админсуд Киева не принял заявление Мосийчука о запрете "КиевПрайда" Исковое заявление не соответствовало требованиям судопроизводства. Фото: dumskaya.net Окружной административный суд Киева вернул исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука с требованием запретить проведение "КиевПрайда". Решение опубликовано на сайте суда. "Рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд", постановил - вернуть ее истцу", - сообщили в суде. Заявление вернули из-за несоблюдения требований Кодекса административного судопроизводства, но это не лишает Мосийчука права подать заявление снова. Напомним, в Киеве 14 июня начался прайд-неделя "KyivPride-2019", который завершится Маршем равенства 23 июня. Противники Марша проведут контр-акцию в центре Киева 22 и 23 июня. Напомним, в 2018 году полиция задержала 57 человек, участвовавших в Марше равенства. Тогда в столкновениях пострадали 5 правоохранителей.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.