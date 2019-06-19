Медведчук признался в нелюбви к украинцам

Куму Путина все равно, что к нему негативно относятся в Украине.

Медведчук признался в нелюбви к украинцам
Виктор Медведчук
Фото: NewsOne

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук признался в негативном отношении к большинству украинцев.

Об этом он сказал в интервью BBC, комментируя высокий антирейтинг на уровне 46%.

"А к Порошенко сейчас 75% негативно [относятся], ну и что? Он готов [идти на выборы]? Вот что вы спрашиваете? Я без обид. Может, и 46%. А если даже 50%, то что из этого? В чем вопрос?" - сказал Медведчук.

Он добавил, что не видит необходимости переломить эту ситуацию, потому что он и сам относится к людям негативно.

"Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь. Ну а как? У нас 60% считают РоSSию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части", - сказал Медведчук.

Напомним, что Медведчук - третий номер в списке политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая придерживается пророSSийских позиций и состоит из бывших регионалов.


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