Зеленский рассказал французским стартаперам о красивых женщинах в Украине

В 2011-м Янукович приглашал инвесторов посмотреть на раздетых женщин.

Зеленский рассказал французским стартаперам о красивых женщинах в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время посещения самого большого в мире кампуса стартапов Station F заявил, что в Украине "очень красивые люди, особенно женщины".

"Кстати, я хочу сказать, немного похвастаться Украиной и украинцами. Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом. Но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине, и больше 4 % ВВП Украины сейчас составляется через возмещение, через IT -отрасль, благодаря IT -компаниям. У нас в Украине больше 150 тысяч айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будет развиваться в этом направлении", - сказал Зеленский.

Напомним, в 2011 году президент Виктор Янукович приглашал иностранных инвесторов посмотреть на раздетых женщин.

Во время выступления в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе Янукович призвал всех приезжать в Украину весной, когда, по словам главы государства, "расцветают каштаны и раздеваются женщины".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский уволил руководителя Госуправления делами КуцыкаЗеленский уволил руководителя Госуправления делами Куцыка
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский заявил о подготовке к встрече в "нормандском формате"Зеленский заявил о подготовке к встрече в "нормандском формате"
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитомЗеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Зеленский поздравил Мариуполь с пятой годовщиной освобождения от "ДНР"Зеленский поздравил Мариуполь с пятой годовщиной освобождения от "ДНР"
Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее времяЗеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - советник ЗеленскогоЭстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - советник Зеленского
Герус извинился за свои слова о том, что Зеленский шутил тарифахГерус извинился за свои слова о том, что Зеленский шутил тарифах
Зеленский встретился с семьями захваченных Россией украинских моряковЗеленский встретился с семьями захваченных Россией украинских моряков
Зеленский назначил главой Госпогранслужбы полковника ДейнекоЗеленский назначил главой Госпогранслужбы полковника Дейнеко
Зеленский назначил командующим Нацгвардии Николая БаланаЗеленский назначил командующим Нацгвардии Николая Балана
Последние новости
Подгружаем последние новости