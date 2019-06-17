Украина предупредила ЕС о "мрачном сценарии газового кризиса"

Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису на фоне неуверенности в перспективах заключения нового транзитного договора с РФ до истечения срока действия текущей сделки, пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.

Замглавы украинского внешнеполитического ведомства в интервью изданию по телефону из Гааги назвала "весьма вероятным", что новое соглашение не будет заключено к 1 января 2020 года, когда закончится действующее соглашение.

"Пока РоSSия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", - сказал Зеркаль.

Издание напоминает, что более трети потребляемого ЕС газа поступает из РФ , и большая часть этого газа проходит по украинским трубопроводам советских времен. Оператор трубопровода "Укртрансгаз" на минувшей неделе предложил, чтобы ЕС хранил до 4 млрд куб м газа в своих подземных хранилищах, чтобы гарантировать безопасность поставок для стран восточной Европы, в значительной степени зависящих от роSSийского газа.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения роSSийским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году после достройки газопровода "Северный поток-2" в "Нафтогазе" считают основным.