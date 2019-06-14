В Кривом Роге неизвестные обрисовали краской офис партии Рабиновича
На здании и внутри офиса оставили надписи: "чемодан, вокзал, РоSSия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".
В Кривом Роге неизвестные пришли в офис партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и оставили на стенах надписи краской.
Об этом сообщает "Первый криворожский".
Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 14 июня. Около 11:00 на проспекте Металлургов в офис одной из политических партий зашли неизвестные люди в масках. Они повредили имущество в помещении и оставили надписи на здании и внутри офиса: "чемодан, вокзал, РоSSия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".
Полицейские внесли сведения в журнал единого учета. На месте происшествия работают следователи.
Правоохранители устанавливают обстоятельства дела и лиц, причастных к преступлению.
Напомним, в 2017 году в Кривом Роге подожгли офис "Оппоблока".
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14.06.2019 19:57