С телеканала ZIK начали уходить журналисты

О своем увольнении сообщили Вахтанг Кипиани и Роман Недзельський.

С телеканала ZIK начали уходить журналисты
Фото: zik.ua

Журналисты начали уходить с телеканала ZIK, владельцем которого стал депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.

О своем решении уйти с телеканала сообщил телеведущий Вахтанг Кипиани.

"По дороге на презентацию книги "Дело Василия Стуса" узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более шести лет выходила программа "Историческая правда-ZIK". Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и в прошлом, и будущего", - написал он в Фейсбуке.

Журналист Роман Недзельський также заявил, что увольняется, а завтра, 15 июня, выйдет последний выпуск его программы "Детали".

"Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу. Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, потому что официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция", - сообщил в Фейсбуке Недзельський.

Напомним, сегодня стало известно, что ZIK перешел под контроль соратника Медведчука Козака. Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014-м избрался в парламент от "Оппозиционного блока".

Сейчас он баллотируется в первой десятке "Оппозиционной платформы За жизнь".

Ранее ZIK принадлежал семья львовского бизнесмена Петра Дыминского, который скрывается за границей в связи с угрозой уголовного преследования за ДТП со смертельным исходом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и ЗаманаВ первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
Блок рекламы


Похожие новости
"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского
В Евросоюзе начались парламентские выборыВ Евросоюзе начались парламентские выборы
Журналисты Bihus.info разыскали незадекларированное имущество Кернеса
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под ЗеленскогоОфициальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского
Журналисты Гордон и Бацман ушли со 112 канала из-за МедведчукаЖурналисты Гордон и Бацман ушли со 112 канала из-за Медведчука
На Институтской коммунальщики начали разбирать брусчатку до завершения следственных действий ГПУНа Институтской коммунальщики начали разбирать брусчатку до завершения следственных действий ГПУ
Машину главреда телеканала TVi сожгли ночью в КиевеМашину главреда телеканала TVi сожгли ночью в Киеве
Возле офиса телеканала "Интер" провели акцию с требованием прекратить транслировать роSSийскую пропагандуВозле офиса телеканала "Интер" провели акцию с требованием прекратить транслировать роSSийскую пропаганду
РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к ЗеленскомуРоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб ЗеленскогоГендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского
Последние новости
Подгружаем последние новости