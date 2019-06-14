В Марьинке из-за обстрела травмирован пенсионер

В дом мужчины попал артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

?В Марьинке из-за обстрела травмирован пенсионер
Фото: 112

В городе Марьинка в результате обстрела со стороны Донецка получил травмы и контузию пенсионер 1933 года рождения.

Об этом сообщило командование Объединенных сил в фейсбуке.

В дом пожилого мужчины попал артиллерийский снаряд 122 мм самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Бойцы 24-й ОМБр разобрали завалы и доставили пострадавшего в больницу.

После обстрела боевики спрятали орудия в городской застройке.

Напомним, что 13 июня боевики совершили 29 обстрелов, в том числе из артиллерии калибра 152 мм. Был ранен один украинский военный, а еще один получил боевую травму.


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