В Марьинке из-за обстрела травмирован пенсионер
В дом мужчины попал артиллерийский снаряд калибра 122 мм.
В городе Марьинка в результате обстрела со стороны Донецка получил травмы и контузию пенсионер 1933 года рождения.
Об этом сообщило командование Объединенных сил в фейсбуке.
В дом пожилого мужчины попал артиллерийский снаряд 122 мм самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Бойцы 24-й ОМБр разобрали завалы и доставили пострадавшего в больницу.
После обстрела боевики спрятали орудия в городской застройке.
Напомним, что 13 июня боевики совершили 29 обстрелов, в том числе из артиллерии калибра 152 мм. Был ранен один украинский военный, а еще один получил боевую травму.
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Политика
14.06.2019 18:31