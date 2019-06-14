Геращенко опубликовала письма от военнопленных моряков

Украинские моря в "Лефортово" очень беспокоятся о своих семьях и надеются вернуться в Украину.

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко получила письма от военнопленных моряков, которых незаконно удерживает РФ. Она опубликовала письма на своей странице в Фейсбуке.

"Получила письма от военнопленных моряков, незаконно удерживаемых РФ в" Лефортово ". От капитана Дениса Гриценко, его коллег Богдана Головаша, Юрия Безъязычного, Виктора Беспальченко. Письма морякам я написала еще в декабре 2018, насколько понимаю из ответов, тюремная цензура передала им их только в конце марта ... Мне их ответы также шли 2 месяца - с апреля ", - отметила Геращенко.

В письмах моряки благодарят украинцев за поддержку, но переживают за свои семьи, которым сейчас труднее всего, и просят поддерживать их родных.

Фото: facebook/Iryna Gerashchenko
Фото: facebook/Iryna Gerashchenko
Фото: facebook/Iryna Gerashchenko
Фото: facebook/Iryna Gerashchenko
Фото: facebook/Iryna Gerashchenko
Фото: facebook/Iryna Gerashchenko
Фото: facebook/Iryna Gerashchenko
Фото: facebook/Iryna Gerashchenko

"Ребята пишут, что письма украинцев помогают им поддерживать боевой дух. Что в свободное время много читают и учат иностранные языки. Что очень скучают по родным, за морем и волнами, и верят, что Украина их вытянет", - отметила политик.

Геращенко призвала всех неравнодушных писать письма пленным морякам по адресу: 111020 РоSSия, Москва ул Лефортовский вал, дом 5.ФКУ СИЗО - 2 УФСИН.

Напомним, в ноябре 2018 года роSSийские пограничники в Черном море атаковали и захватили в плен три корабля ВМС Украины и 24 члена экипажа. Оккупационный суд Крыма арестовал моряков, после чего их вывезли в Москву.

24 января 2019 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от РоSSии обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенции о военнопленных.

Суд ООН по морскому праву 25 мая принял решение о временных мерах в иске Украины против РФ, которым обязал РоSSию немедленно отпустить моряков и дать им возможность вернуться в Украину. РоSSия же заявила, что не признает компетентности этого приговора, и позиция Кремля по освобождению украинских моряков не изменилась.


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