Саакашвили отказался возглавить партию Кличко - СМИ

По мнению мэра столицы, в парламент должно пройти "как можно больше демократических сил".

?Саакашвили отказался возглавить партию Кличко - СМИ
Архивное фото
Фото: kiev.klichko.org

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией УДАР.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылко на людей, которые активно общаются с Саакашвили.

Также об отказе Саакашвили сообщила в Twitter журналистка Кристина Бердинских.

Сам Кличко ночью написал пост, из которого четко неясно - отказался Саакашвили или нет.

"Читаю новости в ФБ по поводу нашего союза с Саакашвили. Без эмоций. Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею. Так, комментарии в ФБ разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия к ним... Есть слова, а есть поступки. Я политических планов не меняю", - написал Кличко.

Он также добавил, что, по его мнению, в парламент должно пройти как можно больше демократических сил. "Достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину", - отметил Кличко.

Напомним, ранее стало известно, что партия Кличко "Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР) идет на парламентские выборы. При этом Кличко предложил объединить "УДАР" с партией Саакашвили "Рух новых сил".


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