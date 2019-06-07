Зеленский отреагировал на петицию о своей отставке

"По объективным причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу".

Зеленский отреагировал на петицию о своей отставке
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о своей отставке, которая набрала 25 тысяч голосов.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

Зеленский подчеркнул, что Конституция "четко определяет условия, при которых президент должен покинуть свой пост". Этот перечень указан в ст.108, в частности, полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти.

"По объективным причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с призраками коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - заявил Зеленский.

Он также предложил призвать депутатов проголосовать за законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", который он подал в Раду 29 мая этого года.

Также Зеленский ответил на электронную петицию за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана. Президент сообщил, что рассмотрел размещенную на его сайте петицию, которую поддержали более 25 тыс. граждан.

Напомним, петиция за отставку новоизбранного президента Зеленского набрала 25 тысяч подписей за сутки. Автор петиции утверждал, что голосование за Зеленского было протестным, и у него нет поддержки в 73%.

В Администрации президента петицию не восприняли серьезно. Глава АП Андрей Богдан сказал, что расценивает ее "как шутку, возможно даже, как смешную шутку".

Электронная петиция за отмену петиции об отставке президента Владимира Зеленского набрала 25 тысяч голосов на сайте главы государства. Это необходимое количество для ее рассмотрени


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