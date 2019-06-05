Либеральное движение Гусовского и Нефьодова не нашло партнеров для участия в выборах и распалось

Участники движения будут баллотироваться по отдельности.

?Либеральное движение Гусовского и Нефьодова не нашло партнеров для участия в выборах и распалось
Фото: facebook.com/gusovsky

Праволиберальное движение "Люди важливі" депутата Киевсовета Сергея Гусовского и первого замминистра экономики Максима Нефьодова не нашло партнеров для участия в выборах Верховной Рады и прекратило свою деятельность.

Об этом объявил Гусовский в среду, 5 июня.

"К сожалению, на данный момент не является возможным, чтобы движение "Люди важливі" включилось как составляющая часть одной из политических сил, которые принимают участие в избирательной гонке. Соответственно, координационный совет принял решение рекомендовать участникам движения баллотироваться в Верховную Раду с теми политическими силами, видение которых они разделяют... "Люди важливі" приостанавливает свою деятельность", - сказал он в видеообращении, записанном на фоне Майдана Независимости в Киеве.

Гусовский также объявил, что лично он не будет идти в депутаты и останется в Киевсовете.

Он намерен заняться построением политической силы на праволиберальной идеологии с прицелом на местные выборы 2020 года и следующие выборы в Верховную Раду, которые должны состояться в 2024 году.

Напомним, что досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля 2019 года.


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