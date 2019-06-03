Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США за "уроки английского"

Иностранный агент Пинчука принес скандально известный отчет, связанный с Манафортом по Украине, Грегу Крейгу.

Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США за "уроки английского"
Фото: censor.net.ua

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук платил сотни тысяч американском лоббисту за уроки английского.

Об этом стало известно из новых документов, поданных в министерство юстиции США в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов США (FARA).

Документы подал зарегистрирован американский лоббист Даг Шоен, передает Голос Америки.

Целью переводов средств, как заявлено, было "научное обогащение, обучение и повторение официального и применяемого английского языка, который используется в научных исследованиях, а также проведение тестирования знаний семьи иностранного заказчика", говорится в документах.

"Новые документы поданы согласно FARA лоббистом Дагом Шоеном - иностранным агентом Виктора Пинчука, который, по сообщениям принес скандально известный отчет, связанный с Манафортом по Украине, Грегу Крейгу - показывает прохождение сотен тысяч долларов от украинского олигарха за ..."репетиторство", - обратила внимание в своем Twitter исследовательница Центра ответственной политики США Анна Массолия.

New FARA disclosure by lobbyist Doug Schoen—the foreign agent of Victor Pinchuk who reportedly brought the infamous Manafort-tied Ukraine report to Greg Craig—reveals hundreds of thousands in pass-through funds from the Ukrainian oligarch for... "tutoring" https://t.co/pYH2WS04H7 pic.twitter.com/FJgNupEqI9

— Anna Massoglia (@annalecta) 2 июня 2019 г.

Речь идет об отчете 2012 года в отношении заключения Юлии Тимошенко, которая к тому времени была одним из основных политических конкурентов беглого экс-президента Виктора Януковича.

Виктор Пинчук работает с Дагом Шоеном для продвижения филантропических проектов и персонального бизнеса с 2011 года, указывают документы, поданные ранее в Министерство юстиции США. Даг Шоен близок к Демократической партии США, он работал в кампании по избранию президента Билла Клинтона в 1996 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Украина намерена договориться о безвизе с МексикойУкраина намерена договориться о безвизе с Мексикой
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Блок рекламы


Похожие новости
Двух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривенДвух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривен
Филиппины после дипломатического конфликта отправили более тысячи тонн мусора обратно в КанадуФилиппины после дипломатического конфликта отправили более тысячи тонн мусора обратно в Канаду
Луценко: за три года в Украине вынесли почти три тысячи приговоров коррупционерамЛуценко: за три года в Украине вынесли почти три тысячи приговоров коррупционерам
США отправят 1,5 тысячи солдат на Ближний ВостокСША отправят 1,5 тысячи солдат на Ближний Восток
На аллее Героев Небесной сотни в Киеве оградили участки с демонтированной брусчаткойНа аллее Героев Небесной сотни в Киеве оградили участки с демонтированной брусчаткой
За два года Высший совет правосудия уволил более тысячи судейЗа два года Высший совет правосудия уволил более тысячи судей
Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность и ответственность бизнеса перед странойЗеленский обсудил с Пинчуком прозрачность и ответственность бизнеса перед страной
Почти 5 тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 годуПочти 5 тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 году
Количество вынужденных переселенцев превысило 1 миллион 376 тысячКоличество вынужденных переселенцев превысило 1 миллион 376 тысяч
В Госреестре уничтожили данные почти 200 тысяч избирателейВ Госреестре уничтожили данные почти 200 тысяч избирателей
Последние новости
Подгружаем последние новости