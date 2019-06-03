И.о. главы СБУ выступил против рассекречивания деклараций сотрудников

"Согласно закону, я не должен подавать свою декларацию. Если будут изменения, то конечно я подам".

И.о. главы СБУ выступил против рассекречивания деклараций сотрудников
Иван Баканов
Фото: пресс-служба президента

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ.

Об этом он заявил журналистам, передает Inforesist.

"Это не простой вопрос, то есть я человек, который должен действовать в соответствии с законом. Согласно закону, я не должен подавать свою декларацию. Если будут изменения, то конечно я подам декларацию. Скажу честно, первое что я пытался сделать - это опубликовать свою декларацию. Но мне пояснили, знаете, если вы человек гражданский, были, то в принципе не нужно волноваться, но учтите тот факт, что в службе работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то они могут поставить под угрозу жизнь своих близких", - сказал Баканов.

Он добавил, что со временем опубликует свою декларацию.

"Мне скрывать нечего", - сказал Баканов.

Также он отметил, что не будут рассекречиваться декларации и руководящего состава СБУ.

Ранее Центр противодействия коррупции призвал Баканова отменить "секретный" порядок декларирования руководителей СБУ, обнародовать их декларации и задекларироваться самому.

Напомним, в октябре 2017 года Окружной админсуд Киева отказался рассекретить декларации работников СБУ по иску ЦПК.


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