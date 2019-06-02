По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных дела
Задержанных в результате инцидента нет.
По факту сноса памятника Жукову в Харькове 2 июня открыты два уголовных производства, информирует департамент коммуникации областной полиции.
"2 июня в 13:40 в службу "102" поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ", - говорится в сообщении.
Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу, сообщают в полиции. После оказания медицинской помощи сотрудники полиции покинули медицинское учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.
Задержанных в результате инцидента нет, в отдел полиции была доставлена, опрошена и отпущена одна гражданка.
В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Как сообщалось, памятник Жукову в Харькове 2 июня снесли протестующие против съезда партии Кернеса и Труханова. По данным СМИ, слезоточивый газ применила полиция.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит поваленный памятник Жукову в ближайшее время.
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