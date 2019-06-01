Геращенко назвала Путина маньяком

"Новоизбранная команда спрашивает: вы что, думаете, Путин - маньяк. Да, думаю".

Геращенко назвала Путина маньяком
Фото: Макс Требухов

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко раскритиковала заявление совладельца "Квартала 95" Бориса Шефира о том, что с президентом РоSSии Владимиром Путин можно попробовать договориться.

"Новоизбранная команда, ее голоса спрашивают у людей: вы что, думаете, Путин - маньяк? Да, я думаю, что Путин - маньяк", - заявила она на съезда политической партии "Европейская солидарность" (предыдущее название - "Блок Петра Порошенко - Солидарность").

"Потому что только маньяк может планировать и расчленить дружественную страну, украсть Крым, отрезать Донбасс. Только маньяк может удерживать заложников и политзаключенных. Только маньяк может спокойно знать, что Донбасс сегодня входит в пятерку самых заминированных частей мира. Да, это маньяк" , - сказала она.

Она считает, что Путин сейчас пытается реализовать новый сценарий в Украине: "Не удалась Новороссия - построим Малороссию".

Геращенко сказала, что этому плану необходимо противостоять, и пообещала, что парламент, в частности, не позволит пересмотреть языковой закон.

Напомним, 30 мая издание "Детектор медиа" опубликовало интервью, в котором Борис Шефир сделал несколько громких заявлений, которые активно обсуждаются в соцсетях. В частности, он назвал президента РФ Владимира Путина "умным человеком, с которой можно договориться", а также критически высказался о языковом законе и квотах для украинского языка.

Борис Шефир является соучредителем студии "Квартал 95" и давним партнером Зеленского. Его брат - Сергей Шефир - недавно был назначен первым помощником президента.


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