У Зеленского открестились от заявлений Шефира: "Он выразил исключительно свое собственное мнение"

"Это мнение не совпадает с позицией президента Зеленского и Администрации президента".

?У Зеленского открестились от заявлений Шефира: "Он выразил исключительно свое собственное мнение"
Фото: Хвиля

В Администрации президента Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, которые тот сделал в интервью изданию "Детектор Медиа".

Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос BBC News Украина.

"Он выразил исключительно свое собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе.

Также у Зеленского напомнили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа - а также "не является ни штатным, ни внештатным советником президента".

"С момента вступления Зеленского в должность Борис Шефир не общался с главой государства", - говорится в сообщении АП.

Напомним, Борис Шефир является соучредителем студии "Квартал 95" и давним партнером Зеленского. Его брат - Сергей Шефир - недавно был назначен первым помощником президента.

30 мая издание "Детектор медиа" опубликовало интервью, в котором Борис Шефир сделал несколько громких заявлений, которые активно обсуждаются в соцсетях. В частности, он назвал президента РФ Владимира Путина "умным человеком, с которой можно договориться", а также критически высказался о языковом законе и квотах для украинского языка.

На вопрос о том, чего он ожидает от Зеленского, Шефир сказал: "Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке надо отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для того, чтобы отменить войну".


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