"У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией", - Зеленский в ходе встречи с сенатором США

Зеленский объяснил решение распустить парламент тем, что оно соответствует запросу общества.

Украина ведет две войны - с Россией и коррупцией. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ходе встречи американским сенатором Робертом Портманом.

Зеленский в ходе встречи с сенатором США Робертом Портманом обсудил политическую ситуацию в Украине, в частности внеочередные выборы Рады, сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом

 

Зеленский объяснил решение распустить парламент тем, что оно соответствует запросу общества, а благодаря проведению выборов в Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

"Если бы этот парламент, который не работает, был и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - подчеркнул глава государства.

Зеленский и Портман во время встречи также обсудили ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего для прекращения огня и обмена заложниками.

Зеленский особо отметил активную позицию Сената США в введении санкций против РоSSии и предоставлении Украине военной помощи.

Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РоSSию с целью обеспечения надлежащего выполнения "минских договоренностей".

Зеленский и сенатор также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Зеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АПЗеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АП
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академииФиларет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии
Блок рекламы


Похожие новости
На сайте президента обнародовали стенограмму встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракцийНа сайте президента обнародовали стенограмму встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций
В июне Зеленский посетит БерлинВ июне Зеленский посетит Берлин
Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУЗеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
Зеленский назначил девять судейЗеленский назначил девять судей
Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ ОцерклевичаЗеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича
Кононенко заявил о выходе из партии ПорошенкаКононенко заявил о выходе из партии Порошенка
Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
Зеленский созывает СНБО для обсуждения проблем угольной отраслиЗеленский созывает СНБО для обсуждения проблем угольной отрасли
Зеленский вылетел во Львовскую область чтобы посетить шахту "Лесная"Зеленский вылетел во Львовскую область чтобы посетить шахту "Лесная"
Украинский сапер пропал без вести в ходе боя с ДРГ боевиков у ПопаснойУкраинский сапер пропал без вести в ходе боя с ДРГ боевиков у Попасной
Последние новости
Подгружаем последние новости