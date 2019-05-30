"У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией", - Зеленский в ходе встречи с сенатором США
Зеленский объяснил решение распустить парламент тем, что оно соответствует запросу общества.
Украина ведет две войны - с Россией и коррупцией. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ходе встречи американским сенатором Робертом Портманом.
Зеленский в ходе встречи с сенатором США Робертом Портманом обсудил политическую ситуацию в Украине, в частности внеочередные выборы Рады, сообщает пресс-служба президента.
Зеленский объяснил решение распустить парламент тем, что оно соответствует запросу общества, а благодаря проведению выборов в Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.
"Если бы этот парламент, который не работает, был и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - подчеркнул глава государства.
Зеленский и Портман во время встречи также обсудили ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего для прекращения огня и обмена заложниками.
Зеленский особо отметил активную позицию Сената США в введении санкций против РоSSии и предоставлении Украине военной помощи.
Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РоSSию с целью обеспечения надлежащего выполнения "минских договоренностей".
Зеленский и сенатор также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.
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