Комиссия Киевсовета не поддержала присоединение детской больницы №7 к Центру нейрохирургии

Проект решения был отклонен на заседании.

Комиссия Киевсовета не поддержала присоединение детской больницы №7 к Центру нейрохирургии
Детская больница №7
Фото: kyivcity.gov.ua

Комиссия по вопросам охраны здоровья Киевского городского совета не поддержала проект присоединения больницы №7 к Центру детской нейрохирургии.

Об этом сообщила в Фейсбуке депутат Киевсовета Юлия Лобан.

"Продуктивное заседание Комиссии по вопросам здравоохранения! 1. Проект решения по Детской клинической больнице №7 отклонений комиссией! 2. создана рабочая группа под моим председательством по наработке Программы профилактики и лечения сколиотической деформации позвоночника у детей города Киева. 3. заслушали инициированный мной отчет по воплощению реформы здравоохранения в столице. Информация интересная, ее много, и это заслуживает целый отдельный пост. Следите за обновлениями! 4. мой проект решения о создании горячей линии по вопросам здравоохранения города Киева комиссия единогласно поддержала!", - прокомментировала она итоги заседания.

Лобан отметила, что сейчас необходимо дождаться позиции юристов Киевсовета и голосования непосредственно в сессионном зале.

Напомним, 21 мая Киевсовет подготовил проект решения о присоединении детской клинической больницы №7 к Киевскому городскому центру детской нейрохирурии. Оба учреждения расположены в одном здании в Печерском районе Киева на улице Подвысоцкого. Как сообщили LB.ua в департаменте здравоохранения КГГА, реорганизация никак не повлияет на пациентов - все отделения как больницы, так и центра, продолжат свою работу, сокращать медицинский персонал не планируют.

Киевские городской центр детской нейрохирургии был создан в 2009 году. При нём работает травмпункт, который круглосуточно принимает детей с травмами головы, есть также амбулаторный приём и стационарное отделение.

Детская клиническая больница №7 состоит из трёх отделений: педиатрического, нефрологического и челюстно-лицевой хирургии.


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