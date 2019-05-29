Зеленский назначил девять судей

Указы опубликованы 29 мая.

Зеленский назначил девять судей
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил шестерых судей окружных административных судов и трех судей местных судов.

Соответствующие указы 29 мая опубликованы на сайте главы государства.

В частности, указом №331/2019 президент назначил Елену Турову судьей Днепропетровского окружного административного суда; Ивана Голошивца - судьей Донецкого окружного административного суда; Ульяну Братичак и Олега Кравцива - судьями Львовского окружного админсуда: Ольгу Николаеву и Екатерину Севастьяненко - судьями Харьковского окружного админсуда.

Указом №332/2019 Владимир Зеленский назначил Людмилу Мелещенко судьей Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области; Андрея Брону - судьей Сколевского районного суда Львовской области и Ирину Тесликову - судьей Червонозаводского районного суда Харькова.

Ранее сегодня Владимир Зеленский назначил начальника УДО и главу Службы безопасности президента.


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