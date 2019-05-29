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Зеленский назначил девять судей Указы опубликованы 29 мая. Фото: president.gov.ua Президент Владимир Зеленский назначил шестерых судей окружных административных судов и трех судей местных судов. Соответствующие указы 29 мая опубликованы на сайте главы государства. В частности, указом №331/2019 президент назначил Елену Турову судьей Днепропетровского окружного административного суда; Ивана Голошивца - судьей Донецкого окружного административного суда; Ульяну Братичак и Олега Кравцива - судьями Львовского окружного админсуда: Ольгу Николаеву и Екатерину Севастьяненко - судьями Харьковского окружного админсуда. Указом №332/2019 Владимир Зеленский назначил Людмилу Мелещенко судьей Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области; Андрея Брону - судьей Сколевского районного суда Львовской области и Ирину Тесликову - судьей Червонозаводского районного суда Харькова. Ранее сегодня Владимир Зеленский назначил начальника УДО и главу Службы безопасности президента.

LB.ua

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