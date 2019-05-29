Бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили прилетел в Украину.

Прямую трансляцию своего возвращения он вел в Фейсбуке.

Саакашвили прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы. Его встречали десятки сторонников и большое количество журналистов.

Саакашвили прошел паспортный контроль. В терминале его встретили хлебом и солью, а также групповым скандированием "Миша".

Напомним, летом 2017 года украинское гражданство Саакашвили было прекращено на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта. Спустя полгода он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу в порядке реадмиссии за нарушение государственной границы. После этого Саакашвили получил удостоверение личности в Нидерландах, гражданство которых имеет его жена.

28 мая 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.29 мая он получил удостоверение личности на возвращение в Украину.