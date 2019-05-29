Саакашвили прилетел в Украину

Экс-глава Одесской ОГА прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы.

Саакашвили прилетел в Украину
Фото: стоп-кадр трансляции

Бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили прилетел в Украину.

Прямую трансляцию своего возвращения он вел в Фейсбуке.

Саакашвили прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы. Его встречали десятки сторонников и большое количество журналистов.

Саакашвили прошел паспортный контроль. В терминале его встретили хлебом и солью, а также групповым скандированием "Миша".

Напомним, летом 2017 года украинское гражданство Саакашвили было прекращено на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта. Спустя полгода он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу в порядке реадмиссии за нарушение государственной границы. После этого Саакашвили получил удостоверение личности в Нидерландах, гражданство которых имеет его жена.

28 мая 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.29 мая он получил удостоверение личности на возвращение в Украину.

В декабре 2017 года Генеральная прокуратура вручила Саакашвили сообщение о подозрении в содействие преступной организации бизнесмена Сергея Курченко. Дело было остановлено 6 марта 2018 года в связи с направлением в Нидерланды международно-правовых поручений Генпрокуратуры о проведении следственных действий с подозреваемым. В марте 2019 года СБУ возобновила расследование в отношении Саакашвили.


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