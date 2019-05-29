Саакашвили прилетел в Украину
Экс-глава Одесской ОГА прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы.
Бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили прилетел в Украину.
Прямую трансляцию своего возвращения он вел в Фейсбуке.
Саакашвили прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы. Его встречали десятки сторонников и большое количество журналистов.
Саакашвили прошел паспортный контроль. В терминале его встретили хлебом и солью, а также групповым скандированием "Миша".
Напомним, летом 2017 года украинское гражданство Саакашвили было прекращено на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта. Спустя полгода он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу в порядке реадмиссии за нарушение государственной границы. После этого Саакашвили получил удостоверение личности в Нидерландах, гражданство которых имеет его жена.
28 мая 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.29 мая он получил удостоверение личности на возвращение в Украину.
В декабре 2017 года Генеральная прокуратура вручила Саакашвили сообщение о подозрении в содействие преступной организации бизнесмена Сергея Курченко. Дело было остановлено 6 марта 2018 года в связи с направлением в Нидерланды международно-правовых поручений Генпрокуратуры о проведении следственных действий с подозреваемым. В марте 2019 года СБУ возобновила расследование в отношении Саакашвили.
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29.05.2019 16:56