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Главы МИД Польши, Швеции, Франции и Германии посетят Украину и встретятся с Зеленским, - Климкин Встречи пройдут в украинском внешнеполитическом ведомстве. Павел Климкин Фото: Макс Левин Министры иностранных дел Польши , Швеции, Франции, Германии посетят Украину на этой неделе. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша , Швеция", - сказал он. По словам Климкина, пройдут встречи пройдут в украинском внешнеполитическом ведомстве, в том числе - с президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомним, первым зарубежным визитом Зеленского станет поездка в Брюссель.

LB.ua

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