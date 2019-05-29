Главы МИД Польши, Швеции, Франции и Германии посетят Украину и встретятся с Зеленским, - Климкин

Встречи пройдут в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Главы МИД Польши, Швеции, Франции и Германии посетят Украину и встретятся с Зеленским, - Климкин
Павел Климкин
Фото: Макс Левин

Министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии посетят Украину на этой неделе.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция", - сказал он.

По словам Климкина, пройдут встречи пройдут в украинском внешнеполитическом ведомстве, в том числе - с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, первым зарубежным визитом Зеленского станет поездка в Брюссель.


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