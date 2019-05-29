Полиция задержала двоих человек за шантаж и вымогательство взятки у и.о. госсекретаря Минэкологии

Подозреваемых задержали после получения $100 тыс. от чиновника.

Правоохранители задержали двоих человек, подозреваемых в шантаже и вымогательстве $100 тыс. за неразглашение информации компрометирующего характера о чиновнике. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Агентство "Украинские новости" отмечает, что деньги вымогали от исполняющего обязанности госсекретаря Министерства экологии и природных ресурсов.

Фото: npu.gov.ua

"В 2018 году в Национальную полицию Украины поступило обращение от одного из должностных лиц руководящего звена одной из государственных структур о факте вымогательства средств неизвестными лицами. От злоумышленников заявитель получил ультиматум: или предоставление $100 тыс., или разглашение сведений частного и компрометирующего характера", - отмечено в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Оперативники установили, что к преступным действиям причастны два человека - 41 и 45-летние жители Львова. Подозреваемые ездили на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

Фото: npu.gov.ua

Подозреваемых задержали после получения $100 тыс. от чиновника.

Кроме того, у полиции есть доказательства, что к действиям подозреваемых причастен бывший начальник управления персоналом Минэкологии. Кроме этого, к преступным действиям причастны нескольких членов одной из общественных организаций, которая специализируется на заказных протестных акциях.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, сотрудники полиции задержали 25 мая начальника управления Государственной архитектурно-строительной комиссии в Ровенской области за то, что он якобы вымогал 400 тысяч гривен от застройщика за то, чтобы компании не мешали работать и не назначали проверки на объекте строительства.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды. В ходе сообщения подозрения, как утверждается, мужчина пытался оказывать сопротивление правоохранителям.


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