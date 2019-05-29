Полиция задержала двоих человек за шантаж и вымогательство взятки у и.о. госсекретаря Минэкологии
Подозреваемых задержали после получения $100 тыс. от чиновника.
Правоохранители задержали двоих человек, подозреваемых в шантаже и вымогательстве $100 тыс. за неразглашение информации компрометирующего характера о чиновнике. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Агентство "Украинские новости" отмечает, что деньги вымогали от исполняющего обязанности госсекретаря Министерства экологии и природных ресурсов.
"В 2018 году в Национальную полицию Украины поступило обращение от одного из должностных лиц руководящего звена одной из государственных структур о факте вымогательства средств неизвестными лицами. От злоумышленников заявитель получил ультиматум: или предоставление $100 тыс., или разглашение сведений частного и компрометирующего характера", - отмечено в полиции.
Оперативники установили, что к преступным действиям причастны два человека - 41 и 45-летние жители Львова. Подозреваемые ездили на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов.
Подозреваемых задержали после получения $100 тыс. от чиновника.
Кроме того, у полиции есть доказательства, что к действиям подозреваемых причастен бывший начальник управления персоналом Минэкологии. Кроме этого, к преступным действиям причастны нескольких членов одной из общественных организаций, которая специализируется на заказных протестных акциях.
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, сотрудники полиции задержали 25 мая начальника управления Государственной архитектурно-строительной комиссии в Ровенской области за то, что он якобы вымогал 400 тысяч гривен от застройщика за то, чтобы компании не мешали работать и не назначали проверки на объекте строительства.
Задержанному сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды. В ходе сообщения подозрения, как утверждается, мужчина пытался оказывать сопротивление правоохранителям.
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29.05.2019 15:57