Украина намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, - МИД

" Это снимет очень многие вопросы и правовую неопределенность".

?Украина намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, - МИД
Керченский пролив
Фото: http://www.stranz.ru

Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

Об этом заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире радио "Новое время".

"Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовую неопределенность, в том числе - вопрос спекуляций РоSSийской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего. Они в своей внутренней риторике дошли до того, что только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе. Поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже ", - сказала замминистра.

В то же время, Зеркаль отметила важность договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

"Даже на последних слушаниях председатель трибунала ссылался на это соглашение как соглашение, которое обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе. Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции", - отметила замминистра.

Напомним, с ноября 2018 года украинские морские порты Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Россией для захода и выхода судов. Это произошло после того, как 25 ноября роSSийские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по трем украинским кораблях и захватили 24-х украинских моряков.

Использование акватории Азовского моря, которое является внутренним морем Украины и РоSSии, до сих пор регламентируется двумя договорами между странами: в 1993 году - соглашением о так называемом квотировании вылова рыбы, и 2003 года - договором между Украиной и РФ о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Вылов рыбы в Азовском море, который до сих пор является лимитированным, каждый год распределяется между странами в рамках действующего соглашения 2003 года. Так, в конце февраля Украина и РФ подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Глава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУГлава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Украина будет инициировать "гамбургские" санкции в случае отказа РФ освободить моряковУкраина будет инициировать "гамбургские" санкции в случае отказа РФ освободить моряков
РоSSия не будет выполнять требования Международного трибунала по украинским морякамРоSSия не будет выполнять требования Международного трибунала по украинским морякам
Украина ожидает от РоSSии скорого выполнения требований ТрибуналаУкраина ожидает от РоSSии скорого выполнения требований Трибунала
Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенныхУкраина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных
Украина должна меняться инновационно, иначе у нее нет шансов, - ЗеленскийУкраина должна меняться инновационно, иначе у нее нет шансов, - Зеленский
Украина направила в Совбез ООН разъяснение о "языковом законе"
Украина будет снимать кино совместно с КанадойУкраина будет снимать кино совместно с Канадой
"Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС", - Зеленский"Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС", - Зеленский
Украина призывает мир признать депортацию крымских татар геноцидом, - МИДУкраина призывает мир признать депортацию крымских татар геноцидом, - МИД
Украина переходит к единым стандартам описания лекарствУкраина переходит к единым стандартам описания лекарств
Последние новости
Подгружаем последние новости