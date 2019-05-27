Партия "Слуга народа" презентовала логотип с человеком на велосипеде и с булавой

Политическая партия "Слуга народа" в рамках подготовки к выборам изменила логотип и символику. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил сказал руководитель диджитал-направления партии Михаил Федоров, сообщает корреспондент LB.ua.

Новым логотипом партии стал силуэт мужчины на велосипеде с булавой в поднятой вверх правой руке.

Силуэт выполнен в зеленом цвете на белом фоне. Другие варианты будут использоваться для брендирования партийной продукции и политической рекламы. Федоров отметил, что макеты еще не завершены, окончательный вариант первыми увидят подписчики партийных страниц в социальных сетях.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. Глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что партия рассчитывает на абсолютное большинство в парламенте и на создание коалиции без других политических сил.