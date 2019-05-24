Левочкин: Фирташ относится к президенту Зеленскому с симпатией, как и все мы

"Мы ждем, чтобы он выполнил то, что обещает".

Бизнесмен Дмитрий Фирташ с симпатией относится к новому президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом рассказал "Радио Свобода" народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин.

"Он (Фирташ, -ред.) с симпатией, бесспорно, относится к новому президенту. Как и все мы. Мы ждем перемен, мы ждем, чтобы он выполнил то, что обещает. И это будет классное президентство", - сказал Левочкин, отвечая на вопрос, что думает его соратник Фирташ по поводу нового главы государства.

На вопрос, когда он сам встречался с Зеленским, Левочкин ответил, что "это частная информация".

"Это частная информация. Потому что он тогда не был главой государства. После избрания президентом я с ним еще не встречался", - добавил он.

Свои отношения с Зеленским Левочкин охарактеризовал как "нормальные, рабочие".

Напомним, Левочкин возглавлял администрацию президента Виктора Януковича во времена, когда одним из основных финансовых столпов режима называли Дмитрия Фиташа. Олигарх ранее был арестован в Австрии по запросу правоохранительных органов США . Позже он вышел под залог и сейчас в Вене ждет окончательное решение об экстрадиции в Америку.

Ранее "Схемы" рассказывали о полетах Левочкина частным самолетом, которым пользуется Фирташ, в Тель-Авив, где в то время праздновал свой день рождения олигарх Игорь Коломойский, которого считают покровителем Зеленского.