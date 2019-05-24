Левочкин: Фирташ относится к президенту Зеленскому с симпатией, как и все мы

"Мы ждем, чтобы он выполнил то, что обещает".

Левочкин: Фирташ относится к президенту Зеленскому с симпатией, как и все мы
Сергей Левочкин
Фото: www.segodnya.ua

Бизнесмен Дмитрий Фирташ с симпатией относится к новому президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом рассказал "Радио Свобода" народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин.

"Он (Фирташ, -ред.) с симпатией, бесспорно, относится к новому президенту. Как и все мы. Мы ждем перемен, мы ждем, чтобы он выполнил то, что обещает. И это будет классное президентство", - сказал Левочкин, отвечая на вопрос, что думает его соратник Фирташ по поводу нового главы государства.

На вопрос, когда он сам встречался с Зеленским, Левочкин ответил, что "это частная информация".

"Это частная информация. Потому что он тогда не был главой государства. После избрания президентом я с ним еще не встречался", - добавил он.

Свои отношения с Зеленским Левочкин охарактеризовал как "нормальные, рабочие".

Напомним, Левочкин возглавлял администрацию президента Виктора Януковича во времена, когда одним из основных финансовых столпов режима называли Дмитрия Фиташа. Олигарх ранее был арестован в Австрии по запросу правоохранительных органов США. Позже он вышел под залог и сейчас в Вене ждет окончательное решение об экстрадиции в Америку.

Ранее "Схемы" рассказывали о полетах Левочкина частным самолетом, которым пользуется Фирташ, в Тель-Авив, где в то время праздновал свой день рождения олигарх Игорь Коломойский, которого считают покровителем Зеленского.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Блок рекламы


Похожие новости
На Книжном Арсенале Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих"
В МИД признали, что предлагали президенту присвоить дипломатический ранг трем депутатамВ МИД признали, что предлагали президенту присвоить дипломатический ранг трем депутатам
Климкин посоветовал Зеленскому "перезагрузить" АПКлимкин посоветовал Зеленскому "перезагрузить" АП
"НФ" предложил Зеленскому назвать кандидатуру премьер-министра"НФ" предложил Зеленскому назвать кандидатуру премьер-министра
Послы G7 призвали Порошенко плавно передать власть ЗеленскомуПослы G7 призвали Порошенко плавно передать власть Зеленскому
В Раде предложили вернуть президенту право назначать главу КГГАВ Раде предложили вернуть президенту право назначать главу КГГА
Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку, а не ждать увольненияКлимкин намерен предложить Зеленскому свою отставку, а не ждать увольнения
РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к ЗеленскомуРоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Фюрер РФ предложил Зеленскому вернуть Саакашвили в УкраинуФюрер РФ предложил Зеленскому вернуть Саакашвили в Украину
Филарет: ПЦУ простила Зеленскому шутку о томосеФиларет: ПЦУ простила Зеленскому шутку о томосе
Последние новости
Подгружаем последние новости