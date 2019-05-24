Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет

Все члены синода, кроме Филарета, поддержали Епифания.

Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет
Фото: pomisna.info

Синод Православной церкви Украины подтвердил намерение руководствоваться уставом, который был принят на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

Об этом сообщил журналистам предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко).

"Синод засвидетельствовал, что в своей дальнейшей деятельности и жизни украинская поместная православная церковь будет руководствоваться Священным Преданием, Священным Писанием и тем уставом, который был принят 15 декабря в стенах Софии Киевской. Мы были единогласны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано одним членом - патриархом Филаретом", - рассказал он.

Епифаний сообщил, что члены синода обсуждали последние заявления Филарета о том, что УПЦ Киевского патриархата продолжает существовать, но не смогли его переубедить.

"То, что святейший патриарх Филарет обнародовал [раньше], то он засвидетельствовал и на заседании священного синода: что существует Киевский патриархат, что его не сняли с регистрации, хотя все мы пытались убедить, что сейчас юридически и фактически нет Украинской православной церкви Киевского патриархата, а Киевский патриарх лег в основу единой Православной церкви. Мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что святейший патриарх Филарет остается убежденным в своем мнении", - сказал он.

При этом Епифаний подтвердил, что Филарет продолжает контролировать богатую Киевскую епархию и все ее поступления.

"Была договоренность еще перед Объединительным собором о том, что те епархии и приході, которые находились у того или иного архиерея, останутся и дальше подчиняться ему. Епархия города Киева и приходы, которые подчинялись ему до 15 декабря, остаются в его составе. А именно из этих приходов, монастырей есть основные прибыли", - сказал предстоятель ПЦУ.

Епифаний добавил, что он лично поддержал это решение, и опроверг слухи о том, что Филарета на первом синоде собирались отправить на покой.

"Я отстаивал его позицию, я отстаивал, что именно он должен управлять приходами в составе Киевской епархии, то есть в городе Киеве. Мы делали и будем делать все для того, чтобы святейший патриарх Филарет, который приложил очень много усилий, для построения нашей поместной церкви, чувствовал себя не только духовно комфортно, но и материально", - сказал он.

Наказывать Филарета не будут.

Епифаний добавил, что у позиции Филарета "нет поддержки ни стороны архиереев, ни со стороны духовенства, ни со стороны украинского народа".

Напомним, Филарет ранее заявил, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. Как выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.


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