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БПП могут переименовать в "Европейскую солидарность" Окончательное решение будет принято 31 мая. Фото: Макс Требухов Партия "Блок Пётра Порошенко - Солидарность" рассматривает возможность переименования в партию "Европейская солидарность". Об этом сказал на форуме "Солідарна справа громад" политолог Сергей Таран. "Предлагаю, чтобы новая партия называлась «Европейская солидарность»", - сказал Таран во время выступления об идеологии партии. Об этом названии говорили и другие спикеры форума. Окончательное решение о новом названии примут на съезде БПП 31 мая.

LB.ua

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