БПП могут переименовать в "Европейскую солидарность"
Окончательное решение будет принято 31 мая.
Партия "Блок Пётра Порошенко - Солидарность" рассматривает возможность переименования в партию "Европейская солидарность".
Об этом сказал на форуме "Солідарна справа громад" политолог Сергей Таран.
"Предлагаю, чтобы новая партия называлась «Европейская солидарность»", - сказал Таран во время выступления об идеологии партии.
Об этом названии говорили и другие спикеры форума.
Окончательное решение о новом названии примут на съезде БПП 31 мая.
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Политика
24.05.2019 21:57