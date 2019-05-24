БПП могут переименовать в "Европейскую солидарность"

Окончательное решение будет принято 31 мая.

БПП могут переименовать в "Европейскую солидарность"
Фото: Макс Требухов

Партия "Блок Пётра Порошенко - Солидарность" рассматривает возможность переименования в партию "Европейская солидарность".

Об этом сказал на форуме "Солідарна справа громад" политолог Сергей Таран.

"Предлагаю, чтобы новая партия называлась «Европейская солидарность»", - сказал Таран во время выступления об идеологии партии.

Об этом названии говорили и другие спикеры форума.

Окончательное решение о новом названии примут на съезде БПП 31 мая.


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