ЦИК разрешила общественным организациям официально наблюдать за местными выборами
Разрешение получил "Комитет избирателей Украины" и еще десяток организаций.
Центральная избирательная комиссия предоставила официальный статус наблюдателям от общественных организаций на местных выборах 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Официальных наблюдателей смогут зарегистрировать следующие организации:
- "Комитет избирателей Украины" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов, промежуточных выборов депутатов сельских, поселковых советов, повторных выборов депутатов сельских, поселковых советов и сельских, поселковых председателей, первых выборов старост сел, поселков;
- "Атлантический совет", "Демократическая группа влияния", "Демократическая платформа", "Европейская платформа", "Змины.Ты", "Институт исследования выборов", "Институт политических исследований", "Украинский информационно-ресурсный центр", "Центр влияния", "Центр развития демократии" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов на территории Киевской области.
Комиссия внесла изменения в перечень обычных и специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года №66 и в Перечень одномандатных избирательных округов, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 №82.
Кроме того, Комиссия утвердила формы представлений кандидатур в состав окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины.
Напомним, местные выборы в рамках реформы децентрализации состоялись 23 декабря 2018 года. Однако в 10 областях, граничащих с Россией и Молдовой, выборы были отменены в связи с военным положением, ЦИК назначил голосование здесь на 30 июня.
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