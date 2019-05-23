Зеленский объявил о запуске онлайн-проекта "Лифт"
"Мы хотим сделать государство в смартфоне, правительство в смартфоне".
Президент Украины Владимир Зеленский призвал IT-сообщество объединить усилия для внедрения электронного управления.
Об этом он заявил, выступая на iForum - 2019 в Киеве с презентацией "Гарант инноваций: создаем будущее вместе", сообщается на сайте президента.
Зеленский отметил, что использование цифровых технологий в разы дешевле, чем содержание чиновничьего аппарата. Однако Украина, по данным ООН за 2018 год, в развитии электронного правительства пока уступает Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии, а также и агрессору - РоSSии.
"Дело не в людях, дело в системе. И можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать государство в смартфоне, правительство в смартфоне. Время это сделать. Без вас не справимся", - обратился он к участникам форума.
По словам президента, внедрение электронного управления необходимо на четырех уровнях: информация о государстве, коммуникации и транзакции с государством и привлечения к управлению государством.
"Как было бы круто, когда ты едешь на работу и можешь получать на телефон не только новости и информацию о погоде, но и контролировать, какие законопроекты подаются, изменять их, контролировать, которых люди выбирают, как их можно отозвать, какие петиции готовятся. Поэтому я действительно мечтаю о нашей стране в смартфоне и чтобы мы были первыми в мире, минуя нынешний этап, который нам трудно догнать", - сказал Зеленский.
Президент также призвал IT-сообщество к сотрудничеству. Со своими идеями представители отрасли могут обращаться к его внештатному советнику Михаилу Федорову.
"Для этих людей на следующей неделе будет запущен онлайн-проект «Лифт»", - отметил Зеленский.
Напомним, в декабре 2016 года Кабинет министров установил в зале заседаний систему электронного правительства.
Ранее премьер Владимир Гройсман предложил создать в Верховной Раде электронный документооборот. По его словам, это поможет сэкономить около 300 тыс. гривен на бумаге. Кабмин также выступал за введение электронного голосования избирателей.
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