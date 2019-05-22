Печерский суд снимет Онищенко с розыска, - источник

Заседание запланировано на среду, 22 мая.

Печерский суд снимет Онищенко с розыска, - источник
Александр Онищенко
Фото: detector.media

В среду, 22 мая, Печерский районный суд Киева снимет с розыска беглого депутата Александра Онищенко.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Заседание по так называемому "газовому делу" анонсировал сам Онищенко. Его адвокаты будут ходатайствовать о снятии нардепа с розыска, в который он был объявлен по запросу Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, ранее Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принимать участие в судебном процессе. Он также сообщил, что намерен пойти на выборы в Раду.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.


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