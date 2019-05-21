В ГПУ получили заявление на Коломойского об угрозах убийством

Заявление написали клиенты американского адвоката Джулиани.

В ГПУ получили заявление на Коломойского об угрозах убийством
Фото: стоп-кадр из видео

В Генпрокуратуре подтвердили поступление заявления граждан США Игоря Фрумана и Льва Парнаса о том, что якобы олигарх Игорь Коломойский угрожал им убийством.

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает LIGA.net.

"Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную", - сказала она.

На вопрос, есть ли уже какая-то реакция на заявление, Сарган ответила: "Пока еще нет. Реакция должна быть в первую очередь у Госбюро расследований (ГБР), куда подано. Нам подана копия".

Она пояснила, что ГПУ сейчас в любом новом деле выступает лишь в роли процессуальных руководителей. "Поэтому все вопросы должны быть к непосредственным следователям по тому или иному делу. В данном случае это к ГБР", - сказала Сарган.

Она уточнила, что об открытии уголовного производства решение будет принимать именно ГБР.

В ГБР сообщили, что на данный момент к ним не поступало такое заявление. В Нацполиции пока не прокомментировали этот вопрос.

Напомним, граждане Соединенных Штатов Америки Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, написали заявление украинским правоохранителям на Игоря Коломойского. По словам адвоката Алины Самарец, вывод о том, что Коломойский угрожает им убийством, ее клиенты сделали на основании его фразы из интервью о том, что "будут они выведены на свет божий".

В интервью программе "Схемы" Коломойский рассказал о "двух аферистах" из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.


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