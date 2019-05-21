Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев
В инаугурационной речи Зеленский он призвал украинцев возвращаться из эмиграции.
Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев.
Глава государства поблагодарил Конгресс и украинцев всего мира за их деятельность, сообщает пресс-служба президента.
"Я благодарен вам за то, что вы защищаете Украину - где бы вы ни были. Защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - сказал Владимир Зеленский.
Со своей стороны, президент СКУ Павел Грод поздравил Владимира Зеленского с избранием и вступлением в должность. Он также поблагодарил главу государства за возможность встретиться уже в первые дни его работы, несмотря на напряженный график.
"И для нашего общества будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать то, что вы провозгласили в своей речи: мы один народ в 65 млн и мы украинцы, где бы мы ни жили", - отметил Павел Грод.
Президент ВКУ поблагодарил Владимира Зеленского за то, что в инаугурационной речи он призвал украинцев возвращаться из эмиграции и работать над развитием Украины.
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Политика
21.05.2019 20:43