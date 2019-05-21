СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)

В пресс-службе Хорошковского заявили, что в Украину прилетела его жена.

СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
Валерий Хорошковский
Фото: job-sbu.org

Бывший глава Службы безопасности Украины и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский, который выехал из страны в 2012 году, вернулся в Украину.

Об этом сообщают "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый")

Журналисты, со ссылкой на трех независимых источников, сообщили, что Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.

Обновление. В Украину прилетела жена Валерия Хорошковского Елена, а не он сам. Об этом "112.ua" сообщили в пресс-службе бизнесмена, комментируя появившуюся в СМИ информацию о его возвращении в страну.

Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Он также занимал должности министра экономики в правительстве Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности за президентства Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, он проживал в Монако. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьером Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

В 2014 году Хорошковский пытался вернуться в украинскую политику и баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду. Группа депутатов пыталась снять его с регистрации из-за отсутствия в стране в течение двух лет. Суд в этом им отказал, но Хорошковский депутатом так и не стал, потому что "Сильная Украина" не набрала необходимое количество голосов.

Напомним, ранее Lb.ua стало известно из собственных источников в СБУ о том, что к возвращению на работу в Службу безопасности Украины могут вернуться кадры Хорошковского. В частности - генерал Андрей Кмита, занимавший во времена руководства СБУ Хорошковским должность главы Департамента контрразведывательной защиты экономики.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Блок рекламы


Похожие новости
Онищенко готов вернуться в Украину и пойти на выборы в РадуОнищенко готов вернуться в Украину и пойти на выборы в Раду
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Экс-глава СБУ Хорошковский вернулся в Украину, - СМИЭкс-глава СБУ Хорошковский вернулся в Украину, - СМИ
Премьер и королева Британии поздравили Зеленского (Обновлено)Премьер и королева Британии поздравили Зеленского (Обновлено)
Порошенко: я вывел Украину в новую эру свободы и демократииПорошенко: я вывел Украину в новую эру свободы и демократии
Портнов вернулся в Украину
САП: дочь экс-главы Нацгвардии Аллерова - гражданка РоSSииСАП: дочь экс-главы Нацгвардии Аллерова - гражданка РоSSии
Крючков вернулся в УкраинуКрючков вернулся в Украину
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
С имущества экс-главы ГФС Продана сняли судебный арестС имущества экс-главы ГФС Продана сняли судебный арест
Последние новости
Подгружаем последние новости