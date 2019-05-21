Новостей.COM ⇒ Политика

Первым заместителем главы АП назначен Сергей Трофимов До этого Трофимов был продюсером "Студии Квартал-95". Фото: president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента. Соответствующий указ №306 от 21 мая опубликован на сайте главы государства. До этого Трофимов был продюсером "Студии Квартал-95". Он сотрудничал со студией с 2005 года. Ранее Зеленский назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.