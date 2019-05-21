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2019-05-21
Первым заместителем главы АП назначен Сергей Трофимов
До этого Трофимов был продюсером "Студии Квартал-95".
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента.
Соответствующий указ №306 от 21 мая опубликован на сайте главы государства.
До этого Трофимов был продюсером "Студии Квартал-95". Он сотрудничал со студией с 2005 года.
Ранее Зеленский назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана.
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