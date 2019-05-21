Первым заместителем главы АП назначен Сергей Трофимов

До этого Трофимов был продюсером "Студии Квартал-95".

Первым заместителем главы АП назначен Сергей Трофимов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента.

Соответствующий указ №306 от 21 мая опубликован на сайте главы государства.

До этого Трофимов был продюсером "Студии Квартал-95". Он сотрудничал со студией с 2005 года.

Ранее Зеленский назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана.


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