Парубий созвал внеочередное заседание Рады на 12:00 среды
Депутаты попробуют внести изменения в законы о выборах и о публичных закупках.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на среду, 22 мая, на 12:00.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады.
Отмечается, что внеочередное пленарное заседание парламента начнется в 12:00.
Напомним, президент Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное заседание Рады на 22 мая, чтобы депутаты внесли изменения в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".
Внеочередное заседание связано с решением Зеленского о роспуске парламента.
Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа Президента Украины о назначении выборов.
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