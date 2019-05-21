Парубий созвал внеочередное заседание Рады на 12:00 среды

Депутаты попробуют внести изменения в законы о выборах и о публичных закупках.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на среду, 22 мая, на 12:00.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады.

Отмечается, что внеочередное пленарное заседание парламента начнется в 12:00.

Напомним, президент Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное заседание Рады на 22 мая, чтобы депутаты внесли изменения в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Внеочередное заседание связано с решением Зеленского о роспуске парламента.

Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа Президента Украины о назначении выборов.