Гройсман встретился с делегацией МВФ

21 мая миссия Фонда начала работу в Украине.

?Гройсман встретился с делегацией МВФ
?Гройсман встретился с делегацией МВФ
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман провел встречу с миссией Международного валютного фонда.

Об этом сообщается на сайте правительства.

"Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с представителями миссии Международного валютного фонда. Сегодня, 21 мая, миссия начала работу в Украине. Такое сотрудничество важно для обеих сторон, прежде всего учитывая выполнение программы реформ, поддержание финансовой стабильности государства и продолжения диалога с другими партнерами и инвесторами Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече также присутствовала министр финансов Оксана Маркарова. Другие детали встречи не сообщаются.

Напомним, 22 мая Гройсман должен подать в отставку. Он считает, что после его отставки президент Владимир Зеленский должен провести переговоры с миссией МВФ и договориться о пересмотре программы.

18 декабря Совет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины и принял решение о выделении первого транша в размере $1,4 млрд. Первый транш МВФ в рамках новой кредитной программы Украине перечислили 21 декабря 2018 года. Очередной транш МВФ необходим для поддержания финансовой стабильности Украины и избежания наступления технического дефолта.

Отметим, что к приезду миссии, Рада не выполнила один из "маяков" МВФ, не успев принять законопроект №2413а о разделении полномочий Нацфинуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку ("сплит"). Проект был в повестке дня на четверг, 16 мая, но депутаты до него не дошли. Вместо требований Фонда депутаты выполнили требования "евробляхеров".


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