Глеб Загорий уходит из политики в бизнес

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции БПП, владелец ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Глеб Загорий больше не будет баллотироваться в парламент и намерен вернуться в бизнес.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook , комментируя роспуск парламента Президентом Владимиром Зеленским.

«Уже летом Украина получит новый состав парламента. Думаю, в него войдет немало депутатов из нынешнего созыва – но меня среди них не будет. Я ухожу из большой политики, чтобы вернуться в большой бизнес», - написал он.

Глеб Загорий подчеркнул, что считает успешной свою работу в парламентском комитете по делам ветеранов.

«Свою законотворческую миссию я выполнил: из 47 поданных мною законопроектов 20 стали законодательными актами. Из 65 предложенных мною поправок 55 были учтены парламентом», - сообщил он.

Загорий уточнил, что речь идет в том числе о законах, обеспечивающих повышение уровня социальной защиты всех категорий участников АТО, в том числе волонтеров и добровольцев, а также семей погибших участников АТО. Кроме того, законодательные акты направлены на социальную реабилитацию ветеранов, а именно – на поддержку предпринимательской деятельности ветеранов и стимулирование трудоустройства участников АТО.

Также депутат подчеркнул, что реабилитацией воинов АТО продолжит заниматься Фонд семьи Загорий, который реализует несколько благотворительных программ в этом направлении.

Теперь Глеб Загорий намерен сосредоточиться на бизнес-деятельности, в частности, заняться интеграцией «Дарницы» в глобальный фармацевтический рынок. «Сейчас это одна из самых эффективных компаний Украины, а в будущем «Дарница» станет международной компанией», - написал владелец компании.

Как сообщалось, в понедельник, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

Глеб Загорий был избран народным депутатом в 2014 году по партийному списку Блока Петра Порошенко.

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году «Дарница» увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.

В сентябре 2018 года председателем исполнительного совета управляющей компании ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» стал Дмитрий Шимкив, который до этого был заместителем главы Администрации Президента Украины.