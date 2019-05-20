Глеб Загорий уходит из политики в бизнес
Нардеп намерен сосредоточиться на интеграции «Дарницы» в глобальный фармацевтический рынок.
Народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции БПП, владелец ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Глеб Загорий больше не будет баллотироваться в парламент и намерен вернуться в бизнес.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя роспуск парламента Президентом Владимиром Зеленским.
«Уже летом Украина получит новый состав парламента. Думаю, в него войдет немало депутатов из нынешнего созыва – но меня среди них не будет. Я ухожу из большой политики, чтобы вернуться в большой бизнес», - написал он.
Глеб Загорий подчеркнул, что считает успешной свою работу в парламентском комитете по делам ветеранов.
«Свою законотворческую миссию я выполнил: из 47 поданных мною законопроектов 20 стали законодательными актами. Из 65 предложенных мною поправок 55 были учтены парламентом», - сообщил он.
Загорий уточнил, что речь идет в том числе о законах, обеспечивающих повышение уровня социальной защиты всех категорий участников АТО, в том числе волонтеров и добровольцев, а также семей погибших участников АТО. Кроме того, законодательные акты направлены на социальную реабилитацию ветеранов, а именно – на поддержку предпринимательской деятельности ветеранов и стимулирование трудоустройства участников АТО.
Также депутат подчеркнул, что реабилитацией воинов АТО продолжит заниматься Фонд семьи Загорий, который реализует несколько благотворительных программ в этом направлении.
Теперь Глеб Загорий намерен сосредоточиться на бизнес-деятельности, в частности, заняться интеграцией «Дарницы» в глобальный фармацевтический рынок. «Сейчас это одна из самых эффективных компаний Украины, а в будущем «Дарница» станет международной компанией», - написал владелец компании.
Как сообщалось, в понедельник, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва.
Глеб Загорий был избран народным депутатом в 2014 году по партийному списку Блока Петра Порошенко.
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году «Дарница» увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.
В сентябре 2018 года председателем исполнительного совета управляющей компании ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» стал Дмитрий Шимкив, который до этого был заместителем главы Администрации Президента Украины.
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Политика
20.05.2019 12:11