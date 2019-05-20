Зеленский призвал украинцев возвращаться из эмиграции

"Нас - 65 миллионов".

Зеленский призвал украинцев возвращаться из эмиграции
Фото: стоп-кадр

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться из эмиграции.

"Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас - 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Южной и Северной Америке, в Австралии и в Африке, я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую успешную Украину я с радостью предоставлю украинское гражданство", - сказал Зеленский во время первого выступления в должности президента Украины.

Он заявил, что Украине нужны знания, опыт и ментальные ценности диаспоры.


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