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Порошенко уволил десять своих внештатных советников и пресс-секретаря Указы обнародованы 17 мая. Фото: Пресс-служба президента Украины Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Юрия Бирюкова, Лешека Бальцеровича, Марию Гайдар, Сергея Куницына, Александра Домбровского, Игоря Гринива, Александра Пасхавера, Виктора Короля, Сергея Квита и Андерса Фог Расмуссена. Соответствующие указы президента 17 мая обнародованы на сайте главы государства. Также президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей пресс-секретаря Святослава Цеголко. Святослав Цеголко являлся пресс-секретарем Порошенко с 10 июня 2014 года. Ранее сообщалось, что Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко, а также удовлетворил заявления на увольнение Геращенко и Луценко. Ранее Порошенко также освободил Олега Медведева от исполнения обязанностей внештатного советника.

LB.ua

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