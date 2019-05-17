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Порошенко уволил своих советников Павленко и Березенко Указы опубликованы на сайте президента. Порошенко уволил своих советников Павленко и Березенко Фото: www.president.gov.ua Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко. Об этом говорится в указах №243 и №246 от 17 мая. "Освободить Павленко Ростислава Николаевича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №243. Павленко был назначен внештатным советником в декабре 2014. "Освободить Березенко Сергея Ивановича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №246. Березенко был назначен внештатным советником президента в августе 2015 года. Ранее Порошенко также освободил Олега Медведева от исполнения обязанностей внештатного советника. Напомним, в пятницу также уволилась с должности представителя президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко.

LB.ua

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