Порошенко уволил своих советников Павленко и Березенко
Указы опубликованы на сайте президента.
Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко.
Об этом говорится в указах №243 и №246 от 17 мая.
"Освободить Павленко Ростислава Николаевича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №243.
Павленко был назначен внештатным советником в декабре 2014.
"Освободить Березенко Сергея Ивановича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №246.
Березенко был назначен внештатным советником президента в августе 2015 года.
Ранее Порошенко также освободил Олега Медведева от исполнения обязанностей внештатного советника.
Напомним, в пятницу также уволилась с должности представителя президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
17.05.2019 20:49