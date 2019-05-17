Бойцы Нацгвардии выступили в защиту Маркива в итальянском суде

Военные рассказали о событиях мая 2014 года на горе Карачун в Славянске.

Бойцы Нацгвардии выступили ?в защиту Маркива в итальянском суде
Бойцы Нацгвардии выступили ?в защиту Маркива в итальянском суде
Фото: mvs.gov.ua

Военнослужащие Национальной гвардии Украины выступили в защиту своего сослуживца Виталия Маркива в итальянском суде.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что четверо бывших и нынешних сослуживца Маркива по батальону им.Кульчицького, а также и.о. командующего Нацгвардии генерал-лейтенант Николай Балан подробно рассказали суду об особенностях военной службы и характера боевых операций в начале роSSийской агрессии на Донбассе.

"Они, в частности, рассказали о событиях мая 2014 года на горе Карачун в Славянске во время активных боевых действий с роSSийскими боевиками террористической банды Игоря Гиркина. По свидетельствам украинских военных, Маркив не был причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле 24 мая 2014 года. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит фотограф, который находился на позициях пророSSийских боевиков и подвергал себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ехать в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

Свидетели также сообщили, что Маркив нес службу по охране и обороне телевизионной башни на Карачуне в секторе ответственности, противоположном от места гибели итальянского репортера. Интенсивность боевых действий в этом районе была очень высокой начиная со 2 мая, когда сводное подразделение сил АТО в составе гвардейцев и десантников после боя и потерь заняло стратегическую высоту над городом.

Фото: mvs.gov.ua

Глава МВД Арсен Аваков поблагодарил и выразил поддержку несправедливо обвиненному военнослужащему, его семье и украинцев, которые посещают каждое заседание в этом процессе.

"Сам факт этого допроса и исчерпывающие и убедительные показания наших свидетелей, надеюсь, будут способствовать установлению истины в этом деле и позволят итальянскому правосудию вынести справедливое решение. Нам нечего скрывать, мы открыты и настаиваем на невиновности нашего солдата", - подчеркнул министр.

Напомним, замкомвзвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии им.Кульчицкого Виталий Маркив был задержан 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли вблизи Славянска в мае 2014 года.

Роккелли умер от осколочного ранения. С ним также погиб переводчик Андрей Миронов и был ранен французский стрингер Вильям Рогульон.

Власти Украины неоднократно отрицали причастность к гибели Роккелли. Ближайшие позиции сил АТО тогда действительно находились на горе Карачун, но на протяжении суток 24 мая украинские силовики не применяли минометы в этом районе. В то же время на протяжении последних суток террористические группы в Славянске неоднократно производили минометные обстрелы позиций украинских силовиков, сообщала группа "Информационное сопротивление" (тогда это был основной источник информации об АТО).


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