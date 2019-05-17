Журналисты Гордон и Бацман ушли со 112 канала из-за Медведчука

Супруги заявили, что канал пропагандирует враждебные идеи "русского мира".

?Журналисты Гордон и Бацман ушли со 112 канала из-за Медведчука

Известные украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман заявили о прекращении сотрудничества со 112 каналом из-за Виктора Медведчука.

"Я не считаю для себя возможным появляться на канале, где Виктор Медведчук и его соратники несут враждебные идеи "русского мира", - заявил Гордон в эфире 112 канала.

"В последнее время ко мне все чаще подходят люди и говорят: "Вам не стыдно? Или вы – человек Медведчука?" А я никогда не был человеком Медведчука, и мне действительно стыдно. Поэтому я принял тяжелое для себя решение: я больше не буду выходить на "112-м канале" и на канале NewsOne ни гостем, ни ведущим. Сегодня последний мой эфир", - сказал он.

Аналогичное заявление сделала Алеся Бацман, супруга Гордона, которая два года вела на 112-м авторскую программу.

"Наступает момент, когда кроме информационной работы, требуются решительные действия. Виктора Медведчука на обоих его каналах в последние дни стало настолько неприлично много, что мое дальнейшее пребывание и выход в эфир на них я считаю для себя контрпродуктивными и вредными. Я ухожу с легким сердцем и хорошим настроением", - написала она в фейсбуке.

Напомним, что в декабре 2018 года телеканал "112 Украина" поменял владельца. Им стал народный депутат Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.

Предыдущий собственник - немец Эдуард Катц (который, вполне вероятно, был подставным лицом) - заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продал канал Козаку.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Боевики обстреляли из ручных гранатометов ТравневоеБоевики обстреляли из ручных гранатометов Травневое
Постпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительствуПостпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительству
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" заявил о риске проигрыша "Газпрому" в арбитраже из-за модели анбандлинга, на которой настаивает Гройсман"Нафтогаз" заявил о риске проигрыша "Газпрому" в арбитраже из-за модели анбандлинга, на которой настаивает Гройсман
Госдеп США подготовил второй пакет санкций против РФ из-за отравления СкрипалейГосдеп США подготовил второй пакет санкций против РФ из-за отравления Скрипалей
В Черкассах задержали депутата облсовета из-за взятки в $140 тыс.В Черкассах задержали депутата облсовета из-за взятки в $140 тыс.
Из-за столкновения с активистами под стенами МВД пострадали трое правоохранителейИз-за столкновения с активистами под стенами МВД пострадали трое правоохранителей
В Харькове митинговали из-за палатки волонтеров для сбора помощи армииВ Харькове митинговали из-за палатки волонтеров для сбора помощи армии
Машину главреда телеканала TVi сожгли ночью в КиевеМашину главреда телеканала TVi сожгли ночью в Киеве
МИД Украины вызвал датского посла на беседу из-за похищенного ребенка (обновлено)МИД Украины вызвал датского посла на беседу из-за похищенного ребенка (обновлено)
МИД Украины вызывает датского посла на беседу из-за похищенного ребенкаМИД Украины вызывает датского посла на беседу из-за похищенного ребенка
Возле офиса телеканала "Интер" провели акцию с требованием прекратить транслировать роSSийскую пропагандуВозле офиса телеканала "Интер" провели акцию с требованием прекратить транслировать роSSийскую пропаганду
Автор роSSийского Telegram-канала "Сталингулаг" раскрыл свою личность после обысков у родственниковАвтор роSSийского Telegram-канала "Сталингулаг" раскрыл свою личность после обысков у родственников
Последние новости
Подгружаем последние новости