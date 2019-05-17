С имущества экс-главы ГФС Продана сняли судебный арест

Решения были приняты еще 3 и 6 мая.

С имущества экс-главы ГФС Продана сняли судебный арест
Фото: zn.ua

Суд отменил арест трех квартир бывшего и. о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, а также автомобиля фирмы, который якобы находился в фактической его собственности. Такие решения 3 и 6 мая принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Максим Вишняк по результатам рассмотрения ходатайств адвокатов, сообщает "Слово и Дело".

Под арестом был автомобиль Toyota Land Cruised 200 2017 года выпуска, принадлежащий компании "Антей", но пребывающий в фактической собственности Продана.

Также арест снят с недвижимости бывшего чиновника: квартиры общей площадью 88,4 кв. м и две квартиры, приобретенные им в браке, общими площадями 72,1 кв. м и 58,5 кв. м.

Адвокаты указывали, что постановлением заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко от 6 марта уголовное дело в части подозрения Продана в незаконном обогащении (статья 368-2 Уголовного кодекса Украины) закрыто, поскольку сама статья признана неконституционной Конституционным судом Украины.

Целью ареста имущества было указано обеспечение для возможной будущей конфискации имущества как вида наказания по ст. 368-2 УК, в чем отпала необходимость после вынесения постановления. Однако прокурор во время вынесения документа не решил вопрос снятия ареста с имущества, поэтому адвокаты просили сделать это суд. Изучив ходатайство, судья Вишняк их удовлетворил.

Напомним, в феврале Соломенский районный суд снял с Продана электронный браслет.


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