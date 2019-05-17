Порошенко уволил замглавы АП Елисеева (обновлено)

Елисеев занимал должность замглавы администрации президента с 15 июля 2015 года.

Порошенко уволил замглавы АП Елисеева (обновлено)
Фото: 1tv.ru

Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку. Об этом сегодня сообщила "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в АП.

По данным издания, пока Елисеев лишь подал заявление, но собеседник выразил уверенность, что ее удовлетворит еще действующий глава государства.

"Мы открываем пространство для новой команды", - отметил он.

Обновление. Елисеев подтвердил информацию о своей отставке. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Да, эта информация соответствует действительности. Сегодня, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке", - сказал Елисеев.

Также он заявил о готовности помогать своему преемнику советами и рассказать о приоритетах в работе на этой должности.

"Я поклонник такой европейской традиции - пришла новая команда, не держимся за кресла, спокойно передаем (дела - ред.), подготовили все досье. Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю", - сказал он.

Обновление 23:23. Президент Петр Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации Президента. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Елисеева Константина Петровича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины", - говорится в в указе Президента №231 от 16 мая.

Елисеев занял должность замглавы администрации президента 15 июля 2015 года, до того в течение пяти лет возглавлял представительство Украины в ЕС.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об отставке замглавы АП Алексея Филатова.


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