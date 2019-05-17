«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады

Досрочные выборы парламента невыгодны НФ.

«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Фото: rada.gov.ua

Завтра, в пятницу, 17 мая, фракция «Народный фронт» готовится заявить о выходе из состава коалиции «Европейская Украина».

Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников.

Это даст возможность спикеру Андрею Парубию начать отсчет 30 дням, на протяжении которых в Раде должно быть сформировано новое большинство. Если этого не случится, парламент может быть распущен Президентом. Что, однако, невозможно менее, чем за полгода до плановых выборов.

«Мы помним, как Окружной админсуд во главе с Павлом Вовком потребовал от Парубия предъявить доказательства существования коалиции. Предполагалось зафиксировать ее отсутствие еще с 2017-го года, а значит возможность для Зеленского разогнать Раду. Учитывая, что инаугурация назначена на 20-е, а суды к нему вполне лояльны, Владимир Александрович вполне может попробовать провернуть такой трюк», - поясняет собеседник в упомянутой политсиле.

«Если же завтра мы выступим с заявлением, 30-дневный срок истечет к 16-му июня, когда роспуск будет уже невозможен - ни на практике, ни в теории. Итоговое заседание фракции - в пятницу утром, надеюсь, наши не передумают», - добавил источник.

Как известно, ввиду низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах, досрочные выборы парламента невыгодны НФ. Считается, что БПП они помогут «закрепить» нынешний рейтинг Петра Порошенко, однако явно не в абсолютных цифрах. Вместе с тем, при условии сохранения нынешней избирательной системы, для Владимира Зеленского не составит труда сформировать благоприятный для себя список партии «Слуга народа», но тяжело будет подобрать - в столь короткие сроки - абсолютно лояльных мажоритарщиков.

Напомним, что очередные выборы должны состояться в конце октября 2019 года, но возможен вариант досрочного голосования уже летом.


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