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Депутату Киевского облсовета предъявили подозрение в рейдерском захвате агрофирмы погибшего бойца АТО Паславского Американец "Франко" погиб 19 августа 2014 года во время штурма Иловайска Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о предъявлении подозрения депутату Киевского областного совета Виталию Карлюку. Об этом говорится в фейсбуке Луценко. Фото: facebook.com / Віталій Карлюк Карлюку вменяют рейдерский захват агрокомплекса "Росава-К" в Кагарлыке, который принадлежал погибшему в АТО бойцу Марку Паславскому (позывной "Франко", воевал в составе добровольческого батальона "Донбасс"). Паславский, будучи гражданином США украинского происхождения, дослужился до майора американской армии (уволился в 1991 году), однако в рядах батальона был обычным рядовым военнослужащим. В девяностые годы переехал в Украину. Незадолго до гибели получил украинское гражданство. Погиб 19 августа 2014 года, прикрывая отход группы бойцов из Иловайска. Фото: Макс Левин Марк Паславский Депутат Карлюк представляет фракцию "Солидарность".

LB.ua

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