Депутату Киевского облсовета предъявили подозрение в рейдерском захвате агрофирмы погибшего бойца АТО Паславского
Американец "Франко" погиб 19 августа 2014 года во время штурма Иловайска
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о предъявлении подозрения депутату Киевского областного совета Виталию Карлюку.
Об этом говорится в фейсбуке Луценко.
Карлюку вменяют рейдерский захват агрокомплекса "Росава-К" в Кагарлыке, который принадлежал погибшему в АТО бойцу Марку Паславскому (позывной "Франко", воевал в составе добровольческого батальона "Донбасс").
Паславский, будучи гражданином США украинского происхождения, дослужился до майора американской армии (уволился в 1991 году), однако в рядах батальона был обычным рядовым военнослужащим. В девяностые годы переехал в Украину. Незадолго до гибели получил украинское гражданство.
Погиб 19 августа 2014 года, прикрывая отход группы бойцов из Иловайска.
Депутат Карлюк представляет фракцию "Солидарность".
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