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Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого Президент поблагодарил главу Евросовета "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев". Петр Порошенко и Дональд Туск (архив) Фото: president.gov.ua Президент Петр Порошенко наградил главу Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Об этом Порошенко сообщил в Фейсбуке. "Горжусь возможностью наградить большого друга Украины президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого. Спасибо, господин президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности", - написал Порошенко. Напомним, ранее Порошенко своим указом от 4 мая отметил орденами и почетными званиями 273 человека.

LB.ua

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