Порошенко присвоил генеральское звание замглаве СБУ Демчине, - СМИ

Указ о назначении не был опубликован на сайте главы государства, что говорит о секретности документа.

Порошенко присвоил генеральское звание замглаве СБУ Демчине, - СМИ
Павел Демчина
Фото: fakty.ictv.ua

Президент Петр Порошенко присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

"На сайте президента не опубликованы указы о награждениях и присвоениях званий № 202 и 203. 201 есть, и есть 204, и уже даже 209-й указ появился. Один из неопубликованных указов предусматривает присвоение первому зампреду СБУ - начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павлу Демчине звания генерал-полковник", - написал Бутусов.

Позже журналист добавил, что второй секретный указ содержит информацию о присовоении звания генерала первому замсекретаря СНБО Сергею Кривоносу.

Издание "Украинская правда" обратилось в Администрацию президента с соответствующими запросами, однако ответа еще не получило.

Напомним, в марте 2017 года журналисткий проект "Слидство.Инфо" сообщил, что Демчина официально проживает в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном имении и обладает элитными автомобилями.

"Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 000 долларов.


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